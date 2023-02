Inwoners Dommelen-Zuid bij rechter: ‘Provincie houdt ons buiten natuurplan’

Lotto Volley League Achel-voorzitter Joos Gysen na de knappe winst in Aalst: “Dit had de zege voor een Champion play-off-tic­ket moeten zijn”

Tectum Achel heeft de reguliere competitie afgesloten met een overwinning in Aalst. Een knap resultaat van de Noord-Limburgers, die daarmee niet alleen een domper op het Aalsterse carnaval zetten, maar ook bewijzen klaar te zijn voor het tweede deel van het seizoen. “Klopt, al had ik liever de Champion Play-Offs gespeeld”, vertelt voorzitter Joos Gysen. “De verschillen zijn niet groot, maar we hebben te veel punten verspeeld.”