Huub en Wies wisten het al vroeg en verloofden zich op hun 16de, nu viert het Valkenswaardse paar zijn gouden huwelijk

Dat busje met post niet meer bij depot kan komen, dat ziet de rechter niet: eerste stap naar bouw veertien appartemen­ten in Maarheeze

DEN HAAG/MAARHEEZE - De gemeente Cranendonck mag een vergunning verlenen aan projectontwikkelaar Lavatius die aan de Stationsstraat 27 in Maarheeze veertien appartementen wil bouwen. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan.