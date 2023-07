Huizendruk van Brainport willen Deurne, Eersel en Maarheeze best dragen, als het maar ‘leefbaar blijft’

Rechter: tweede zonnepark bij Nyrstar mag, ondanks zorgen over veiligheid

BUDEL - De plannen voor een tweede zonnepark bij zinkfabriek Nyrstar in Budel-Dorplein botsen niet met de veiligheidsregels voor het vliegverkeer en passen in het bestemmingsplan. Dat vindt de rechtbank in Den Bosch.