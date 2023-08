Horeca vakantiepark Peter Gillis in Soerendonk per direct dicht; campinggasten balen

Schermen Prowise in 500 Duitse scholen; megaorder van 45 miljoen

BUDEL – IT- en onderwijsbedrijf Prowise in Budel gaat in vier jaar 15.000 klaslokalen in zeven Duitse deelstaten voorzien van grote digitale schermen. Het contract is na een Europese aanbesteding gegund door de Duitse coöperatie ProVitako en heeft een waarde van ongeveer 45 miljoen euro.