Hitteprotocol tijdens Handelse Processie: tijdschema aangepast

Wilde zwijnen lopen steeds vaker door woonwijk in Heeze: ‘Het is wachten op ongelukken’

HEEZE - De wilde zwijnen in Heeze-Leende worden steeds brutaler. Ze houden zich al langer op in de natuurgebieden rond de dorpen, maar nu trekken de dieren zelfs de woonwijken in, wroeten gazons om en snuffelen aan afval.