High Tech Campus-baas Jan Willem Neggers volgt miljardair Marcel Boekhoorn op

WEER. In Ha­mont-Achel kans op bewolkt weer vanochtend

In Hamont-Achel gaat de veel bewolking in de loop van de ochtend over in lichte bewolking. Er is kans op lichte regen rond 12 uur. Het is overwegend bewolkt, de temperatuur wordt tussen de 8 en 14 graden met een zwakke wind uit het zuidoosten.