‘Hier ligt straks de grootste parkeerkelder van Valkenswaard’, bouwproject eindelijk rond

Pelt “‘Waarom is Merjem dood als ze nog maar 4 jaar is?’, vroegen kleuter­tjes”: school getuigt na familiedra­ma

‘Welk kindje is vandaag afwezig in ons klasje?’ Een heel gewone vraag van de kleuterjuf ‘s morgens in de kring, maar niet afgelopen maandagochtend bij Leefschool De Vuurboom in Pelt. Merjem (4), haar broertje en mama werden de avond ervoor gedood door haar vader. De schooldirectie getuigt over een bijzonder emotionele week waarbij kleuters naar antwoorden zochten, leerkrachten rouwden en ouders spontaan met koffie en gebak naar school kwamen.

9 februari