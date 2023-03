Het duurde tien jaar, maar het Budels carillon laat weer van zich horen

Het klokkenspel klonk vanaf de oplevering van het gemeentehuis in de jaren 60 tot en met de start van de grondige verbouwing in 2013. Het Cranendonckse college besloot onlangs om het carillon weer te laten spelen. Bij onder andere ondernemers en buurtverenigingen bestond deze wens al langer.

Het carillon werd woensdag in gebruik genomen door wethouder Karel Boonen en verschillende initiatiefnemers.

Piet Govers was ruim tien jaar geleden lid van het actiecomité Behoud ons gemeentehuis, dat er met succes voor streed om het gemeentehuis, een schoolvoorbeeld van de Bossche School-architectuur, te laten voortbestaan. Hij schreef een brief aan de gemeente Cranendonck met het verzoek om het carillon weer in werking te stellen. ,,Ik heb me erover verbaasd dat dit bijna tien jaar heeft geduurd’’, aldus Govers.

Te weinig aandacht voor cultureel erfgoed

De Budelnaar geeft aan dat het huis met klokkentoren en carillon een onlosmakelijk geheel vormen. Govers: ,,Het gebouw is ontworpen door architect Jan de Jong. Dat was inclusief de klokkentoren met carillon.’’ Het zomaar stopzetten past volgens hem in een trend waarbij er te weinig aandacht is voor cultureel erfgoed.

Quote Bovendien zijn veel van de klokken geschonken door Budelse bedrijven Johan Mathijssen

Ook Johan Mathijssen, oud-centrumwinkelier en voorzitter van buurtvereniging De Turrepeklitsers, is blij met de herstart: ,,Het is een prachtig carillon dat veel sfeer brengt. Bovendien zijn veel van de klokken geschonken door Budelse bedrijven.’’ Het carillon speelde vroeger veel vaker dan nu, weet de Budelnaar: ,,Eerst om het kwartier, later werd dit teruggebracht tot ieder half uur.’’

Na de verbouwing van het gemeentehuis - waarin het carillon in eerste instantie niet was meegenomen - kon er niet zomaar ‘op één knop gedrukt kon worden’ om het klokkenspel te herstarten, aldus een woordvoerder van de gemeente. Waarom het carillon niet meteen, na het opnieuw instellen van het systeem, is herstart, is onduidelijk. Eind 2019 speelde het weer even, maar naar aanleiding van meldingen van inwoners duurde dit maar een maand.

Yesterday en Jingle Bells

Een defecte torenklok is inmiddels vervangen. Ook is het voortaan mogelijk om nieuwe melodieën af te spelen op de digitale carilloncomputer, zoals de Beatles-klassieker Yesterday en Jingle Bells.

Door de gemeente zijn met buurtbewoners gesprekken gevoerd over de herstart. De hamerslag van de klokken van het carillon is geminimaliseerd, waardoor de klokken minder hard klinken. Ook de afspeelfrequentie is aangepast.

Het carillon speelt van maandag tot en met zaterdag ieder uur tussen 09.00 en 17.00 uur. Op werkdagen tussen 09.00 en 21.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 20.00 uur klinkt er telkens een uurslag. Op zondag zwijgen de klokken.