Herontwikkelaar Valkenstaete oogst bak vol verzoeknummers met eerste schetsen: ‘Kan ik nog wel in het zonnetje zitten straks?’

Lotto Volley Liga Achel droomt nog van Europees ticket

Met nog twee competitiewedstrijden te gaan, weet Tectum Achel al dat het veroordeeld is tot de Challenge Play Off, de nacompetitie voor de drie laagst geklasseerde ploegen. Rode lantaarn Achel kan nog hopen op de voorlaatste plaats en zelfs de zevende stek zit er nog in. Maar dan moet Avoc wel zes op zes pakken tegen Gent en Aalst en mag Guibertin geen punten meer pakken. De Noord-Limburgers hopen via de eindronde wel nog een Europees ticket te pakken.