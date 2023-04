Herinrichting gedeelte Oudenmolen; straat moet minder aantrekkelijk worden voor doorgaand verkeer

Stad Ha­mont-Achel gaat op zoek naar ‘bankdirec­teurs’ die de buurt willen samenbren­gen

Een barbecue, een quiz of gewoon gezellig samen zijn: In aanloop van ‘Dag van de Buren’ gaat het stadsbestuur van Hamont-Achel op zoek naar ‘bankdirecteurs’. Die bankdirecteurs zullen dan gezellige en spontane buurtactiviteiten stimuleren in een buurt van een zitbankje. “Je zorgt voor meer bankcontacten in de buurt!”