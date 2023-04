Heldere ochtend in Hamont-Achel

Wielrennen profs Milan Fretin trekt met ambitie naar de Volta Limburg Classic: “Tijd om een resultaat te rijden”

Het gaat goed met Milan Fretin. De Genkenaar trok vorige zondag in de aanval in Gent-Wevelgem, een actie die hij enkele dagen eerder ook al deed tijdens Brugge-De Panne. Stevige kost die Fretin sterker maakt. “Dat is allemaal deel van een plan om een nog betere renner te worden”, vertelt Fretin die zaterdag één van vijf Limburgers is in de Volta Limburg Classic. “Opnieuw aanvallen? Misschien is het tijd om voor een resultaat te gaan.”