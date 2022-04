Heb jij nog oud textiel liggen? De Biehal haalt het op

Hamont-Achel Ha­mont-Achel zoekt tolken voor Oekraïense vluchtelin­gen

Op dit moment zijn er 50 Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Hamont-Achel. Zij worden grotendeels opgevangen door gastgezinnen. Om een goede, vlotte communicatie tussen gastgezin en vluchteling te bekomen, is de stad op zoek naar extra vrijwilligers die willen optreden als tolk. Wil jij je kandidaat stellen als tolk? Meld je aan via www.hamont-achel.be/plekvrij. Om de kinderen te ondersteunen, bekijkt de stad hoe het onderwijs voor de Oekraïense kinderen geregeld kan worden. De kleuters kunnen in het reguliere onderwijs meedraaien en voor kinderen die naar de lagere school gaan, wordt een extra klas voorzien. Voor de jongeren die reeds in het middelbaar les volgen, kunnen naar de OKAN klas in Pelt. Deze klas zet enerzijds in op het aanleren van de Nederlandse taal en anderzijds op het ontdekken van de talenten van de jongeren.

