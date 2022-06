Hamont-Achelse zomer Kick-off met Loco Kids Disco

Pelt Leren verpotten en plantjes pimpen tijdens workshop

Op zaterdag 4 juni wordt in de ReTroFee te Pelt een toffe plantenworkshop georganiseerd in het kader van het project ‘circulaire trefpunten’. Deze zal doorgaan van 13.30 uur tot 17 uur. Tijdens deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met tweedehandsplanten. Ze leren deze verpotten en verzorgen en creëeren een plantenhanger van gerecycleerde materialen. Na afloop neem ze hun gepimpte plantje mee naar huis! Zin om deel te nemen? Schrijf je in via de website:https://www.circulairetrefpunten.be/agenda/. De deelnameprijs bedraagt 10 euro.

