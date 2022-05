Hamont-Achel werkt gevarieerd zomeraanbod voor jongeren uit

Het zomeraanbod wordt aangevuld met activiteiten van externe partners. Zo heb je de tenniskampen in Hamont en Achel, het sport- en spelkamp in Achel en het Kidsfunkamp in de Sporthal op ’t Lo in Hamont. Maar ook speelpleinwerking vormt sinds jaar en dag een vaste waarde tijdens de zomervakantie. Vanaf 5 juli tot en met 25 augustus kunnen de kinderen iedere dinsdag- en donderdagnamiddag hun hart ophalen bij SPW ’t Stadspark Hamont of SPW Uit de Bocht Hamont-Lo.