Gratis voorstellingen voor vrijwilligers en mantelzorgers Cranendonck

Sandaaltje met munten als symbool voor de ‘gierige zus’: Cathrien uit Riethoven laat familieka­rak­ters terugkomen in schoenen

RIETHOVEN / EINDHOVEN - Riethovense Cathrien de Win (79) maakt kunstschoenen die elk de karakters van haar zussen uitbeelden. Samen met schilderijen van Piet van de Kerkhof (72) zijn deze werken te zien in een expositie in de Kruisruimte in Eindhoven.