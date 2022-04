Gratis veldbloemenzaad voor elke Hamont-Achelaar

Hamont-Achel Officiële start van project Zorgzame Buurten

Sinds 1 maart zet Hamont-Achel zich in om van Hamont-centrum een Zorgzame Buurt te maken. Dat is een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen. Deze week kwamen verschillende diensten en organisaties samen tijdens het officiële startschot van dit nieuwe project. De volgende stap is om de noden van de inwoners van Hamont-centrum in kaart te brengen aan de hand van een kwantitatieve en kwalitatieve buurtanalyse. In het najaar komen de diensten en organisaties opnieuw samen om te luisteren naar de resultaten van de buurtanalyse. Op basis van deze resultaten worden dan verdere acties ondernomen. Hierover volgt later meer info.

