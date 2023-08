Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hamont-Achel vandaag

Mi­ni-symposium over kanaal Zuid-Willems­vaart

BOCHOLT - De Zuid-Willemsvaart staat op donderdag 17 augustus centraal in het parochiehuis aan het Kerkplein 11 in Bocholt, België, vlak over de grens bij Weert. De bijeenkomst om 14.00 uur is gratis toegankelijk.