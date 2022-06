Geen standgeld en elektriciteitskosten meer op kermissen

Bree “Je hoeft niet naar de kust om te revalide­ren”: Bree opent eerste erkende centrum voor herstelver­blijf in Limburg

Woon- en leefbuurt Triamant Bree heeft voortaan ook een erkend centrum voor herstelverblijf met 60 bedden. Dat is een primeur in Limburg. Het is niet alleen bedoeld voor senioren, maar voor iedereen die herstelt na een operatie. “Voor veel alleenstaande ouderen in de streek is dit een welgekomen oplossing”, stelt burgemeester Liesbeth Van der Auwera.

22 juni