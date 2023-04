Gebroeders Van Tulden: ‘Wasserij De Kim niet verantwoordelijk voor alle bodemverontreiniging in Budel-Schoot’

Ha­mont-Achel plant 20-tal nieuwe laadpunten op openbaar domein

Nu steeds meer mensen elektrisch rijden, duiken ook meer en meer laadpalen op in het straatbeeld. Wie elektrisch rijdt kan thuis laden of aan een (semi-)publieke paal. In Hamont-Achel wordt de installatie van zo'n 20 laadpunten voorbereid.