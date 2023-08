Familiebedrijf Brabantia wil zich richten op kernactiviteiten en verkoopt designmerk Dutchdeluxes

Grote Baan (N73) in Ellikom en Bocholt en de Baan naar Bree in Peer tijdelijk afgesloten door asfalte­rings­wer­ken

Van dinsdag 22 augustus tot en met vrijdag 25 augustus zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) asfalteringswerken uitvoeren aan de Grote Baan (N73) in Ellikom en Bocholt en de Baan naar Bree in Peer. Gedurende de werken zal de baan afgesloten worden voor verkeer. In beide richtingen zal een omleiding via Meeuwen voorzien worden.