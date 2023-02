Drie jaar cel voor coach die jonge kunstrolschaatsers seksueel misbruikte: ‘Schaamteloos’

Een op vier Vlamingen heeft migratie­ach­ter­grond: bekijk hier hoe divers Ha­mont-Achel is

Vlaanderen en Brussel zijn de afgelopen 30 jaar superdivers geworden. In 2020 had 25 procent van de inwoners van het Vlaamse Gewest een niet-Belgische herkomst, in 1990 was dat nog maar 6,5 procent. Die diversiteit is wel opmerkelijk ongelijk verdeeld: je vindt ze in de steden, grensgemeenten en de laatste jaren ook steeds vaker in ‘de rand’. Hoe divers is Hamont-Achel? Zoek het op via de interactieve kaart in dit artikel.