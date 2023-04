Drie auto’s botsen op elkaar in Valkenswaard: inzittende gewond, vinylplaten verspreid over de weg

Spelletjes en springkus­sens tijdens Koningsdag in Maarheeze en Gastel

MAARHEEZE/GASTEL - De koningsdagfestiviteiten beginnen in Maarheeze om 10.00 uur op sportpark De Romrijten aan de Philipsweg. Daar is een vrijmarkt en er is een spelletjescircuit uitgezet voor de kinderen.