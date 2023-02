Dommelen plaatst zelf maar de halte die het zo hard mist: ‘Ik zit thuis gevangen omdat die bus niet rijdt’

Hamont-Achel Achelse Kluis wordt overgeno­men: België verliest gerenom­meerd trappisten­bier

De Achelse Kluis, de Sint-benedictusabdij van Hamont-Achel, staat op overname. Niet alleen de abdij, maar ook de brouwerij van het bier Achel, zal na de verkoop niet meer in handen zijn van de abdij van Westmalle. Dat betekent dat het bier Achel zijn titel als ‘trappist’ zal moeten afgeven. “Het is jammer, maar de Achelse is wel genoeg bekend om als abdijbier verder te gaan.”

