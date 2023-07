Doe-Week kan langdurig terecht op het terrein van TWC De Kempen

Update Lichaam van vermiste man (77) gevonden in Dommel bij Valkens­waard

VALKENSWAARD/DOMMELEN - Agenten en brandweerlieden hebben woensdagmiddag bij Valkenswaard een overleden persoon in de rivier de Dommel bij Valkenswaard gevonden. Na een aantal uur werd duidelijk dat het ging om de 77-jarige man uit Dommelen, die sinds dinsdagochtend vermist was. ‘Er is geen enkele indicatie dat er sprake is van een strafbaar feit', meldt de politie.