Dode bij schietpartij woonwagenkamp in Maarheeze is 34-jarige man, verdachte aangehouden

“Het is echt een beetje een pretpark voor jongvolwassenen.” Naast maar liefst driehonderd artiesten die de festivalgangers van drum ‘n bass en dubstep voorzien, zal er ook dit jaar weer heel wat meer te beleven zijn op Rampage Open Air. In het Lommelse Kristalpark zijn ze druk in de weer met het opbouwen van alle podia, zwembaden, kermisattracties, skateramp en zelfs plaatsen voor tattoo-artiesten. Organisator Hans Machiels licht alvast een tipje van de sluier: “We moeten vrouwelijke artiesten een podia geven.”