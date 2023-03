Dit is hoeveel jongeren gemiddeld verdienen in de gemeente Valkenswaard

Ziekenhuis Noorder­hart verwelkomt vernieuwde afdeling materni­teit: “We wilden de hechting tussen moeder en kind bevorderen”

Vier koalakamers, co-sleepers voor de pasgeborenen en een volledige make-over. Dat is wat nieuwe ouders mogen verwachten op de vernieuwde afdeling materniteit van Noorderhart. De werken namen anderhalf jaar in beslag en kenden een kostenplaatje van 2,3 miljoen euro. “Met deze vernieuwingen bieden we jonge gezinnen zoveel mogelijk comfort tijdens een van de belangrijkste fases in hun leven”, klinkt het.