Diamanten paar Smeding-van den Broek: ‘Eindhoven blijft in ons hart’

Man (57) overleden nadat hij met wagen tegen reling van brug knalt in Pelt

Na een zwaar verkeersongeval van donderdagavond in Pelt is een 57-jarige bestuurder van een personenwagen bezweken aan de opgelopen verwondingen. Rond 22.15 uur crashte de man uit Pelt met zijn wagen op de Herenterdijk tegen de reling van een brug over de Dommel in Pelt. Om onbekende redenen reed de man rechtdoor in een bocht waardoor de wagen over de reling vloog.