Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Hasselt BINNENKIJ­KER. Villa in ‘Knokke Le Zou­te’-stijl voor 550.000 euro te koop in... Hasselt: “Unieke klooster­vloer, hoge plafonds en sierlijke afwerking”

Goed nieuws voor Limburgers die verliefd zijn op woningen in de typische stijl van het mondaine Knokke Le Zoute, maar daarvoor hun provincie niet willen verlaten. Zo staat er sinds kort een karaktervolle villa te koop in de Hasseltse wijk Hollands Veld. “Een architectenfamilie met generatielange ervaring in West-Vlaanderen is speciaal voor deze stijl naar hier gehaald. Dit Knokse pareltje is uniek in Limburg.” Benieuwd? We nemen je mee op bezoek.

22 oktober