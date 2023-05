De Weitens uit Dommelen wint Duurzaamheids Award

Independer Is elektrisch rijden duurder of goedkoper dan met benzine? Gebruik de ‘total cost of ownership’ als maatstaf

Verkeersinstituut Vias onderzocht of elektrische wagens goedkoper of duurder zijn qua gebruikskost dan auto’s die rijden op benzine. De conclusie: het hangt er allemaal van af met welk model je rijdt. Independer.be bekijkt de details en vertelt je waarom een verzekering voor een elektrische auto wél altijd goedkoper is.