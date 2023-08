CDA-fractieleider Valkhof stapt ruim één jaar na aantreden uit raad Valkenswaard: ‘Het vroeg meer energie dan gehoopt’

Stad neemt advocaat onder de arm om rechten van Triamantbe­wo­ners te beschermen: “Wel mooi om te zien hoe ze voor elkaar zorgen”

De curatoren die werden aangesteld voor de Triamantsite in Bree hebben besloten om de huurovereenkomsten per 1 september te beëindigen. Slecht nieuws dus voor de bewoners want dat betekent dat zij binnenkort hun woning zullen moeten verlaten. De stad is het daar echter niet mee eens en schakelt de hulp van een advocaat in: “Ze kunnen die mensen niet zomaar op straat zetten”, klinkt het bij burgemeester Liesbeth van der Auwera (onsBree).