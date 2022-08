Buurteluur opnieuw geopend vanaf 1 september

Hamont-Achel Inclusio verwerft nu ook tien woningen in Limburg

Inclusio heeft de verwerving van een nieuw residentieel gebouw in de gemeente Hamont-Achel afgerond. Het gebouw heeft 10 woningen: 6 met twee slaapkamers en 4 met één slaapkamer. Het wordt momenteel verhuurd aan particuliere huurders, maar zal geleidelijk worden overgenomen door SVK Noord-Limburg. Dit is de eerste operatie van Inclusio in de provincie Limburg en een samenwerking met een nieuw sociaal verhuurkantoor. Er zijn nu 22 sociale verhuurkantoren die met Inclusio werken (9 in Brussel, 8 in Vlaanderen en 5 in Wallonië). Elke woning heeft een eigen ingang, wat het beheer van gemeenschappelijke lasten vergemakkelijkt. De jaarlijkse huur bedraagt ongeveer 60.000 euro, of gemiddeld ongeveer 500 euro per maand per woning.

