Brieven | Motivatie nodig voor slagvaardige krijgsmacht | Producten goedkoper in Duitsland inkopen

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 21 februari in de krant verschenen.

Motivatie nodig voor slagvaardige krijgsmacht

Volgens Peter Rufi moeten we de dienstplicht als de wiedeweerga weer invoeren (ED Opinie 18-2). Ik heb als dienstplichtige in 94/95 de “krijgsmacht” van dichtbij mogen aanschouwen. Een groter stelletje lamzakken, ook de officieren, ben ik in mijn leven nooit meer tegengekomen. Het was voor mij ook een onwelkome onderbreking van mijn studie en maatschappelijk leven. Om het over de financiën maar niet te hebben. Dienstplichtigen hebben nooit de motivatie die nodig zijn voor een geloofwaardig en slagvaardige krijgsmacht. En ik betwijfel of het met beroepspersoneel wel lukt. Een van de voordelen van beroeps zijn is het vele sporten, veel uitrusten en op je 55e met een welverdiend pensioen.

Hans van Lierop, Someren-Eind

Gezellige boel bij PSV-supporters lichtpunt

Een groep PSV-supporters die de club nareizen maakt er op locatie een gezellige boel van (ED 17-2. Verstandig om in Sevilla een dergelijk verhaal vóór de wedstrijd op te tekenen. Toch nog een lichtpunt terwijl successen in de Lichtstad al langer onder de korenmaat blijven. Een van de organisatoren verklaart: ‘Het is vaak moeilijk om bij Europese uitwedstrijden van PSV aan kaarten te komen.’ Dat zal de komende tijd wel anders worden.

Lambert Verhoeven, Nijnsel

Naïeve PSV-er of een teleurgestelde pessimist

Na het zien van de wedstrijd tegen Utrecht zondag moet ik constateren dat het voetbal van ons PSV van een zeer armoedig peil is. Maar wat me na de wedstrijd echt verbaasde, was dat Guus Til naderhand vertelde dat hij nog geloofde in het kampioenschap. Hoe naïef kun je zijn. Een goed spelend Feyenoord staat zes punten voor op een prutsend PSV. Is Guus Til nu een naïeve optimist, of ben ik een teleurgestelde pessimist.

Henk Klerkx, Eindhoven

Vluchtelingen terug om ruimte te maken

D66-leider Sigrid Kaag heeft gelijk met haar stelling dat de huidige gedachten omtrent inperken van de vluchtelingen stromen onuitvoerbaar zijn, omdat er altijd mensen zullen vluchten voor oorlogen en natuurrampen (ED 18-2). Nederland is dan ook van oudsher een toevluchtsoord voor mensen in nood. Dat past bij onze cultuur en dat willen we graag zo houden. Helaas echter is ons land niet van elastiek en onze middelen niet oneindig. Om opvang voor mensen in nood te kunnen blijven bieden zullen taboes doorbroken moeten worden. Er moet nagedacht worden over hoe de verblijfsduur te beperken wanneer in de streek van herkomst weer veilig geleefd kan worden. Getuige de velen die na verloop van tijd weer op familiebezoek of vakantie kunnen in het land dat zij zijn ontvlucht is het niet onlogisch aan te nemen dat zij daar weer veilig zijn en niet langer afhankelijk van onze hulp en opvang. Zo komt ruimte vrij voor nieuwe vluchtelingen die er inderdaad altijd zullen zijn.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Voedselbanken horen niet bij beschaafd land

Volgens Sigrid Kaag horen hekken niet bij een beschaafd land. Volgens mij horen voedselbanken niet bij een beschaafd land. Daar hoor ik haar te weinig over.

Rien van Uden, Helmond

Méér uren werken levert netto weinig op

In het artikel over personeelstekorten in relatie tot de vergrijzing worden door de SER zinvolle voorstellen gedaan (ED 18-2). Onder andere betreft dit het verleiden van mensen om méér uren te gaan werken. Helaas blijft een belangrijk aspect onbelicht en dat betreft de fiscaliteit en de toeslagen. Vaak levert meer werken netto niet of nauwelijks meer geld op. Dat komt door de marginale lastendruk. Door Rutte II zijn de heffingskortingen in de loon- en inkomstenbelasting inkomensafhankelijk gemaakt. Ook de toeslagen zijn inkomensafhankelijk. Ga je meer verdienen dan wordt dat in veel gevallen afgestraft door een fors hogere belastingafdracht of verlies van toeslagen. Waarom zou iemand dan meer gaan werken?

Anton van den Brink, Eindhoven

Overdreven reactie op plan sociale woningbouw

Het is verkiezingstijd en dat gaat niet ongemerkt voorbij. De minister van Volkshuisvesting wil wetgeving om gemeenten te verplichten om dertig procent van de nieuw te bouwen woningen als sociale woningbouw te realiseren. De reactie van de VVD liet niet lang op zich wachten: dit zouden de sloppen van de toekomst worden. Voor de partij die de huren heeft geliberaliseerd, is dit een logische –zij het wat overdreven– redenering. Hier is toch niet langer sprake van een partij die het algemeen belang nastreeft. Een partij die zo ver gaat, kan zich geen volkspartij meer noemen: die heeft haar bestaansrecht verspeeld.

Noud Jansen, Dommelen

Producten goedkoper in Duitsland inkopen

Volgens Ahold Topman Frans Muller moeten producten in Nederlandse supermarkten een Nederlands etiket hebben, anders mogen ze niet verkocht worden (ED 16-2). Dat zou mede de oorzaak zijn van de grote prijsverschillen met omringende landen. Ik bezoek naast de gebruikelijke grote namen zoals Jumbo, AH, Coop ook wel eens een Turkse, Syrische of Poolse supermarkt. Daar liggen op een enkel product na alleen maar producten zonder Nederlands etiket, waarom mag dat daar wel? Ook zijn er in Nederland genoeg mensen die geen woord Nederlands spreken dus voor die mensen maakt het niks uit wat er op het etiket staat. Dus van mij mag Frans Muller zijn producten gewoon in Duitsland kopen en hier verkopen. Ik denk dat er niet veel mensen over zullen klagen als daardoor de prijzen enorm dalen.

Guido van Schijndel, Son en Breugel