Bredere testing en verbod op buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder 13 jaar in zes Noord-Limburgse gemeenten

Zondagmiddag vond er een overleg plaats tussen de stad Hamont-Achel, de gouverneur, het Agentschap Zorg en Gezondheid, Eerstelijnszone Noord-Limburg, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het regionaal ziekenhuis Noorderhart. Dit naar aanleiding van een aantal alarmerende besmettingen binnen kleuter- en basisscholen in Hamont-Achel, in middelbare school WICO Campus Hamont en in de woonzorgcentra ‘Aan de Beverdijk’ en ‘Sint-Jan Berchmans’.

In Hamont-Achel is er sprake van een opmerkelijke stijging van het aantal besmettingen in één week tijd. Eerder deze week werd gesproken over 42 besmettingen op zeven dag. Er zal bijgevolg een brede testing gebeuren bij leerlingen en personeelsleden van de betrokken scholen. Dit gebeurt met behulp van de testbus van het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

Britse variant?

In een aantal klassen testte inmiddels de helft van de kinderen positief op het virus. Er is een vermoeden dat het om de Britse variant gaat. Gezien deze verontrustende resultaten, worden er morgen en overmorgen bijna 600 testen bij leerlingen en personeelsleden uitgevoerd. Daaropvolgend vindt er opnieuw topoverleg plaats om indien nodig de strategie bij te stellen met als doel een beter beeld van de omvang te schetsen (zodra de testresultaten bekend zijn) en een bredere uitbraak te voorkomen.

Het uitbreiden van de testen in Noord-Limburg is dus één van de maatregelen. Verder is er een bezoekverbod aan de betrokken woonzorgcentra en het ziekenhuis Noorderhart. Ouders van positief geteste kinderen moeten de quarantainemaatregelen strikt naleven en ouders van kinderen die nog niet getest zijn of (voorlopig) negatief getest zijn, moeten hun sociale contacten tot een minimum beperken gedurende 14 dagen.

Niet naar de grootouders!

Elke buitenschoolse kinderopvang (BKO) die kinderen vanuit verschillende scholen opvangt dient te sluiten tot en met 12 februari. Er dient wel een alternatief georganiseerd te worden in de scholen (of een school) waarbij er geen scholen en geen clusters van leerlingen gemengd worden. Dit alternatief is er zowel voor ouders met een essentieel beroep als met een niet-essentieel beroep, om te vermijden dat anders naar oplossingen bij grootouders wordt gezocht. Om het risico op besmetting te beperken wordt dan ook expliciet opgeroepen om de kinderen niet door grootouders op te laten opvangen.

Na het Haspengouw is Noord-Limburg dus de tweede regio in Limburg die opnieuw zwaar getroffen wordt door het coronavirus.