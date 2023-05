Braderie in Budel-Schoot

Politie met kogelweren­de vesten in Valkens­waard: man aangehou­den voor bedreiging en vernieling

VALKENSWAARD - Aan de Wilde Wingerd in Valkenswaard is donderdagavond een persoon aangehouden voor bedreiging en een vernieling in een woning. Dat gebeurde rond 19.00 uur. De dader zou aan de deur hebben gestaan bij het slachtoffer.