Brabantse burgemeesters worstelden met dreigende aanslag in onderwereld door mislukte liquidatie

Organisa­tri­ce Vestiville moet geen schadever­goe­ding betalen: “Verband met veilig­heids­ri­si­co is niet bewezen”

De organisatrice van Vestiville, het urbanfestival dat op 28 juni 2019 in het Lommelse Kristalpark op het laatste nippertje werd afgelast, is door de Hasseltse strafrechter schuldig bevonden aan valsheid in informatie. De 41-jarige Rotterdamse vervalste tien betalingsbewijzen voor leveranciers en probeerde op die manier te verzekeren dat het festival zou kunnen doorgaan. Dat de organisatrice nu ook nog zou opdraaien voor alle kosten, bijna 1 miljoen in totaal, volgde de rechtbank niet.