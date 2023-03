Valkenswaardse Eureka! Dorpsquiz toe aan derde editie

“‘Och meiske, dat moet jij toch niet gaan doen’: lúister daar toch niet naar”: onderneem­ster Ilse de Poot (43) staat haar mannetje in de ‘mannenwe­reld’

35% van de ondernemers is vandaag een vrouw, maar dat mag wat meer zijn, vindt Ilse De Poot (43). Echtgenote, binnenkort mama en succesvolle zaakvoerster: als iemand kan meespreken over het glazen plafond en hoe dat te doorbreken, is zij het wel. In haar geval mag je dat zelfs bijna letterlijk nemen, want Unizo’s ambassadrice voor Vrouwelijke Ondernemers in Limburg 2023 neemt ons mee in de wereld van veredeld glas, waar zij haar mannetje staat aan het hoofd van familiebedrijf AID Glass. “Je zal als vrouw misschien twee stappen meer moeten zetten, maar soms moet je ook gewoon durven springen.”