Bodemvervuiling met PFAS vastgesteld aan bedrijf waar in 2010 brand plaatsvond

Hamont-AchelEen verkennend bodemonderzoek van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft in Hamont-Achel duidelijke aanwijzingen van bodemvervuiling met PFAS vastgesteld. Het onderzoek was gericht op de locatie van het voormalige bedrijf Playgo te Remise 3. Daar vond in 2010 een hevige brand plaats.

Naar aanleiding van de verhoogde aandacht voor bodemverontreiniging met PFAS (een groep van perfluorverbindingen zoals bijvoorbeeld PFOS en PFOA) worden mogelijke gronden met een verhoogd risico op verontreiniging met PFAS door de OVAM. geïnventariseerd. Prioritair voert men hiertoe verkennende bodemonderzoeken uit op brandweerkazernes, brandweeroefenterreinen en locaties waar in het verleden zware branden met fluorhoudend schuim zijn geblust.

Ook in Hamont-Achel heeft de OVAM zo’n verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van PFAS laten uitvoeren. Dit onderzoek spitste zich toe tot de site ter hoogte van de voormalige brand. In het grondwater werd verontreiniging met PFAS vastgesteld. De brand dateert van 2010. Toen werd ‘s morgens het vuur opgemerkt in het speelgoedbedrijf PlayGo Europa. Na ruim anderhalf uur had de brandweer het vuur onder controle, maar de schade was er enorm. Bij de brand werd ook blusschuim gebruikt. Vandaag blijkt dat de chemische stoffen hierin schadelijk kunnen zijn voor de mens. Mogelijke effecten zijn de beperking of ontregeling van de immuniteit, de verstoring van de hormoonbalans en de verstoring van de leverfunctie. De stad roept echter op om niet te panikeren.

Herhaaldelijke blootstelling

Voor de omwonenden van Remise 3 is er nu een risico op herhaaldelijke blootstelling. Zij werden hierover geïnformeerd via een bewonersbrief. Omdat nog niet alle wetenschappelijke kennis aanwezig is, worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid no regret-maatregelen (voorzorgsmaatregelen) aanbevolen om de blootstelling aan PFAS te beperken. Deze maatregelen – die je terugvindt op www.hamont-achel.be/pfas – kunnen veranderen in tijd, ruimte en inhoud naargelang er meer data en inzicht beschikbaar komen.

Meer informatie

Het is niet vreemd dat de vaststelling van PFAS in Hamont-Achel heel wat vragen oproept. Logo Limburg nam daarom een interessante webinar op die mogelijks antwoord biedt op jouw vragen. Deze webinar – en andere informatie – vind je eveneens terug op de gemeentelijke website. Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS kan je terugvinden op de centrale website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. Vind je op deze pagina of op de website van Vlaanderen geen antwoord op jouw vraag? Dan kan je deze doormailen naar pfas@vlaanderen.be.

Peer

Hamont-Achel is niet de eerste site in Noord-Limburg waar PFAS werd vastgesteld. Ook in Peer kwam er in februari dit jaar al gelijkaardig nieuws. In 2002 en 2012 zijn er in deelgemeenten Wijchmaal en Kleine-Brogel crashes van F16's geweest. Na onderzoek bleek dat er wel degelijk sprake is van verhoogde concentratie.

