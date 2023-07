Blauwalg gevonden in visvijver en fontein in Achel

Renovatie­wer­ken aan brug in Sint-Huibrechts-Lil­le gaan midden augustus van start

Volgende maand start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de renovatiewerken van de brug van de Venderstraat in Pelt over het kanaal Bocholt – Herentals. Niet alleen wordt de brug voorzien van een nieuwe randbalk in beton die ter plaatse gestort zal worden, ook zal de waterdichting, de leuningen en de fietsbaden vernieuwd worden. Gedurende de werken (zo’n 2, 5 maanden), zal er éénrichtingsverkeer gelden over de brug.