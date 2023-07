Werken aan nieuwe fietspaden aan Steenweg op Kleine Brogel gaan dit najaar van start

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in het najaar starten met de aanleg van nieuwe vrijliggende enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden lands de Steenweg op Kleine Brogel (N747). Nu liggen er al (vrijliggende) fietspaden tussen het centrum van Kaulille en het kruispunt met de Zavelstraat. Later dit jaar is ook de weg vanaf het kruispunt tot in Eksel aan de beurt.