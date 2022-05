BELOOFD IS BELOOFD. Wat is het paradepaardje van Hamont-Achel en wat is de “onaangename verrassing”? Hoe wil de stad stappen zetten voor het toerisme?

Hamont / Sint-Huibrechts-Lille Bert Brouwers (26) opent nieuw restaurant op oude locatie Da Luca: “We houden het bewust klein en gezellig”

Het voormalige pand van Ristorante Da Luca krijgt een nieuw leven, opnieuw als restaurant. Vorig jaar in juni raakte bekend dat Da Luca na tien jaar de deuren zou sluiten. Ondertussen is duidelijk dat Bert Brouwers (26) uit Sint-Huibrechts-Lille ‘Stad 10' gaat huisvesten in het horecapand in het centrum van Hamont. “We zitten in de laatste voorbereidingsfase, dus de zenuwen beginnen op te komen”, lacht de nieuwe eigenaar.

