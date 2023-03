Bastiaan Mulders tijdelijk directeur De Berkenschutse

Vanochtend kans op zware neerslag en bewolking in Ha­mont-Achel

Vanochtend en vanmiddag wordt het weer in in Hamont-Achel zwaarbewolkt met regen rond 5 uur en een temperatuur rond de 8 graden. De regen zal ongeveer 15 uur aanhouden. Het weer klaart later op met temperaturen rond de 5 graden. Er wordt een zwakke zuidoostelijke wind verwacht die later op de dag toeneemt.