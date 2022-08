Bart Koninkx eerste schutterskoning bij Sint-Anna Achel

Lommel Negen jaar na doodslag in ren­dez-voushotel wordt Lommelaar (37) opnieuw opgepakt, weduwnaar gelooft niet in natuurlijk overlijden

Bijna negen jaar nadat een 41-jarige man uit Lommel in verdachte omstandigheden overleed in een rendez-voushotel in Hechtel-Eksel, werd een 37-jarige man uit Lommel, die negen jaar geleden ook werd aangehouden, maar al snel werd vrijgelaten, opnieuw opgepakt. In het dossier zijn nieuwe elementen opgedoken. Het is in elk geval erg zeldzaam dat een onderzoek na zo’n lange periode alsnog in een nieuwe fase belandt.

18 augustus