Auto botst hard op viaduct in Leende, bestuurder klautert er zelf uit

VAN DE LEZER Kwestie van de Week: fastfoodke­tens moeten verboden worden

In Eindhoven gaan stemmen om de komst van nieuwe fastfoodrestaurants te verbieden. De Partij voor de Dieren wil dit voorstellen in de gemeenteraad. Het gaat de partij vooral om multinationals, die hier cashen en waar we als regio verder niet echt van meeprofiteren. Daarnaast gaat het ze om het stimuleren van gezonde voeding.