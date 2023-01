Artiesten en publiek maken een feestje van de zittingsavonden in Sterksel

Inwonerson­der­zoek toekomst legerbasis Budel start half februari; resultaten in april verwacht

CRANENDONCK - Alle huishoudens in de gemeente Cranendonck krijgen half februari een uitnodiging in de bus voor het al eerder aangekondigde inwonersonderzoek over de toekomst van de voormalige Nassau Dietz-kazerne in Budel. Het gaat om 9.110 huishoudens in alle zes kernen.

26 januari