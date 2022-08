Alerte burger merkt blauwalg op in Prinsenloop

Pelt Naar de cinema op de Heesakker­hei­de

Elke zomer trekt BOS+ het bos in voor de Film in het Bos-tournee. Op allerlei locaties door Vlaanderen kunnen geïnteresseerden komen kijken naar een film op een open plek in het bos. Op vrijdag 19 augustus is het de beurt aan Pelt. Daar wordt op de Heesakkerheide de animatiefilm Encanto vertoond. Het beloofd een gezellige avond te worden in een uniek levend decor.

9 augustus