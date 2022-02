82-jarige vrouw vermoord in centrum van Hamont: “Vanuit het café zagen we de hulpdiensten plots toestromen”

Hamont-AchelHet parket van Limburg voert momenteel onderzoek naar de moord op een 82-jarige vrouw in het centrum van Hamont. Aan de rijhuiswoning op De Burg werd een rood tentje neergezet en nog tot diep in de nacht waren de speurders aan het werk. Parket en politie houden op dit ogenblik alle pistes open. Tegenover de woning ligt café De Burg, waar de gebeurtenissen het gespreksonderwerp waren.

Het parket sprak zaterdagavond van een verdacht overlijden, maar kwam zondagochtend met een update. “Politie HANO werd omstreeks 17 uur gealarmeerd”, zegt persmagistraat Pieter Strauven. “Gelet op de omstandigheden werd het parket Limburg verwittigd. Een wetsgeneesheer, het labo van de federale gerechtelijke politie en het labo steunteam kwamen ter plaatse. Uit eerste onderzoeken mag blijken dat het slachtoffer door geweld om het leven is gekomen, vandaar dat een onderzoeksrechter gevat werd voor moord. Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie van Limburg.”

Ernstig

Een dergelijke gebeurtenis in een stadscentrum maakt natuurlijk wel de tongen los en dat bleek ook tegenover in het café. Slechts enkele aanwezigen waren er bezig met het biljarttornooi van zaterdagavond, de meerderheid was onder de indruk van de moordzaak. Men gaat er massaal uit van een roofmoord. “Rond 17.15 uur kwamen de hulpdiensten hier aangesneld”, vertelt stamgast en cafémedewerkster Kelly Follon. “Het was ons niet meteen duidelijk wat er was gebeurd, maar het was duidelijk heel ernstig. In zo'n klein stadje als Hamont zie je dat niet vaak.”

Volledig scherm Kelly Follon maakte alles mee vanuit het café © Birger Vandael

Familie opgevangen

Volgens de stamgasten had een familielid het slachtoffer Mia K. levenloos aangetroffen. Ze zou door een klap om het leven zijn gebracht. De vrouw woont volgens hen zo'n zes jaar in de woonst en was een weduwe. “De familie werd hier heel goed opgevangen door slachtofferhulp en door de politie in een apart zaaltje van het café. Natuurlijk was iedereen erg aangeslagen”, zegt Kelly. “Maak het maar mee...”

Volledig scherm Café De Burg ligt tegenover de woning © Birger Vandael

Enkele cafégangers menen dat de feiten eerder al hebben plaatsgevonden. “Vrijdagavond was het hier kalm in het café, dus het kan dan al gebeurd zijn. Aan de straatkant is er natuurlijk altijd verkeer, maar je kan de woonst ook langs de achterkant betreden. Op die manier is er misschien iemand binnengedrongen? Wie doet zoiets? Mensen doen soms de ergste dingen voor een beetje geld. We wachten nu verder af welk nieuws er nog naar buiten wordt gebracht.”

Volledig scherm Het onderzoek loopt momenteel volop © Birger Vandael

Volledig scherm Momenteel loopt er in Hamont-Achel een onderzoek naar een verdacht overlijden. © Birger Vandael