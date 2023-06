Zwarte rookpluim blijkt afkomstig van... hevige barbecue

In de Kapellestraat in Hamme hebben verschillende buurtbewoners zaterdagavond een hevige zwarte rookpluim opgemerkt vanuit een tuin. Dit werd opgemerkt tot in de Hospitaalstraat vlakbij en daarom werd de brandweer verwittigd. Zij hebben de barbecue uit voorzorg geblust. “De barbecue gaven alleen maar vlammen, dus dat ging niet lukken om vlees te bakken”, zegt de brandweer.