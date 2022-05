Zwaar bewapende agenten vallen voor tweede keer in vier weken tijd binnen in appartement in Hamme

HammeIn het Achterthof in Hamme hebben woensdagnamiddag een 15-tal zwaar bewapende agenten een inval gedaan in een appartement dat te koop staat. De straat werd hierdoor volledig afgesloten. De politie van Hamme bevestigt de inval, maar zegt dat het gaat om een onderzoek uit het Antwerpse. Waarin de inval kadert is op dit moment nog niet helemaal duidelijk.

De inval vond plaats omstreeks 15.00 uur vanmiddag in het centrum van Hamme. De straat werd volledig afgesloten voor het verkeer, en een 15-tal agenten die zwaar bewapend waren volgens buurtbewoners vielen het appartement binnen. Het gebouw staat op dit moment te koop, maar op het gelijkvloers zou er wel een verdeelpunt zijn voor pakjes van DPD.

De buurt is bijzonder onder de indruk van de inval, en zegt dat het al de tweede keer is. “Vier weken geleden waren hier ook agenten aanwezig voor het pand", klinkt het. “Waar het over gaat weten we niet, maar we horen dat het een onderzoek is naar mensenhandel en drugs."

De politie van Hamme bevestigt de inval in het gebouw, maar geeft geen verdere informatie. “Het gaat ook over een onderzoek dat gevoerd is door de Antwerpse politie”, zegt korpschef Maria De Sterck. “Meer info kan ik niet geven op dit moment.” Of er arrestaties zijn uitgevoerd is niet duidelijk, maar de politie zou wel het een en ander meegenomen hebben.

Op hetzelfde moment vloog ook een politiehelikopter boven Hamme, maar deze heeft niets met de inval te maken. Het gaat om een zoektocht naar een persoon, maar waarom deze persoon gezocht wordt is niet duidelijk. “Dit is een ander gerechtelijk dossier waar het op dit moment te vroeg is om over te spreken", aldus de korpschef.