Zo ziet eerste lichtgevend zebrapad er uit wanneer het donker wordt

Corsogroep rijdt elektrici­teits­ka­bel af, brandweer kan kabel snel herstellen

In de Denderbellestraat in Sint-Gillis-Dendermonde heeft één van de corsowagens van de bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde een kabel afgereden. Hoe dit ongeval kon gebeuren is niet duidelijk, maar na een uurtje was de situatie opnieuw opgelost.