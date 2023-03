Zijn de huurprijzen in Hamme bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

On­ze-Lie­ve-Vrouwcolle­ge bestrijdt lege brooddozen met onverkocht brood Patisserie Lanssens: “Smeertafel op speel­plaats om stigma tegen te gaan”

Weinig scholen ontsnappen aan de problematiek van lege of ongezonde boterhamdozen. De Lokerse lagere school Onze-Lieve-Vrouwcollege beantwoordde een oproep van Patisserie Lanssens om aan de slag te gaan met onverkochte broden. “Het blije gezicht dat we zien als we een kind een boterham geven: daar doen we het voor.”